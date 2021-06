YB trifft in der Champions League-Quali auf Slowaken oder Iren

Die möglichen Gegner der Young Boys in der zweiten Runde der Champions League-Qualifikation sind bekannt.

Der Schweizer Meister bekommt es mit dem Sieger des Duells zwischen Slovan Bratislava (Slowakei) und Shamrock Rovers (Irland) zu tun über, die sich in der 1. Quali-Runde begegnen werden. Die Partien von YB finden am 20./21. und 27./28. Juli statt. Die Berner treten zunächst auswärts an.

Bei einem Sieg müssten die Young Boys noch zwei weitere Runden überstehen, um in die Gruppenphase der Champions League einzuziehen.

psc 16 Juni, 2021 12:15