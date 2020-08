YB: Gegner für die CL-Quali bekannt

Die Young Boys steigen als Schweizermeister in der zweiten Runde der Champions League-Quali in den Wettbewerb ein. Jetzt stehen die möglichen Gegner fest.

Die Berner werden auf den Sieg der Erstrundenpartie KI Klaksvik (Färöer) gegen Slovan Bratislava treffen. YB muss für die Teilnahme an der Gruppenphase der Königsklasse diese Runde und noch zwei weitere überstehen. Dort würden dann namhaftere und stärkere Gegner warten. In der vergangenen Saison scheiterte das Team von Gerardo Seoane in den Playoffs gegen Roter Stern Belgrad.

Servette bekommt es in der ersten Qualirunde der Europa League mit dem slowakischen Vertreter Ruzomberok zu tun über.

psc 10 August, 2020 12:20