YB in den CL-Playoffs gegen Tschechen oder Ungarn

Die Young Boys kämen es in den Champions League-Playoffs mit Slavia Prag oder Ferencvaros zu tun über.

Dies hat die Auslosung am Montag in Nyon ergeben. Die Berner müssen in der dritten Qualirunde zunächst Cluj aus Rumänien aus dem Weg räumen. Danach ginge es also nach Tschechien oder Ungarn. Das Los ist ohnehin schwierig. YB ging aber Gegnern wie Red Bull Salzburg, Olympiakos oder Dinamo Zagreb aus dem Weg.

Die Playoffs finden am 17./18. August sowie am 24./25. August statt. Ob der Schweizer Meister dabei ist, entscheidet sich am 3. und 10. August, wenn das Duell mit Cluj auf dem Programm steht. Verpasst YB den Einzug in die Champions League-Playoffs ginge es in den Europa League-Playoffs gegen Roter Stern Belgrad oder Sheriff Tiraspol.

psc 2 August, 2021 12:17