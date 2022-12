Angel di Maria könnte im WM-Final in der Startelf stehen

Der argentinische Flügelstürmer Angel di Maria musste sich bei der WM zuletzt in der argentinischen Nationalmannschaft wegen Verletzungsproblemen mit einer Ersatz- oder Jokerrolle begnügen. Rechtzeitig zum Finale gegen Frankreich scheint der 34-Jährige aber wieder fit zu werden.

Wie «TyC Sports» berichtet, könnte di Maria im Endspiel sogar wieder in der Startelf stehen. Der Angreifer hat seine Muskelbeschwerden fast vollumfänglich überwunden und ist wieder bereit für einen längeren Einsatz. Beim 3:0 gegen Kroatien sass er am Dienstag während 90 Minuten auf der Ersatzbank. Im Viertelfinale gegen die Niederlande reichte es nur für einen Kurzeinsatz in der Schlussphase und Verlängerung.

psc 15 Dezember, 2022 18:58