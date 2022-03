Mit diesem Ball wird in Katar um den WM-Titel gekickt

Die FIFA präsentiert am Mittwoch den offiziellen Matchball für die WM in Katar.

DAs Spielgerät trägt den Namen “Al-Rihla”, was übersetzt “Reise” heisst. Wie schon bei den letzten Turnieren ist erneut Adidas der Partner der FIFA, der den Ball entwickelt hat. Die Farbe weiss dominiert, wobei auch gelb, rot, blau und violett enthalten sind. Der Der Ball stehe für “Hochgeschwindigkeitsfussball, da er sich in der Luft schneller bewegt als jeder andere Ball in der Geschichte des Turniers”, schreibt die FIFA.

32 teams. 1 ball to make their dreams a reality ⚽ Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 30, 2022

psc 30 März, 2022 13:49