Traurige Bestätigung: Sadio Mané verpasst die komplette WM

Der senegalesische Stürmerstar Sadio Mané muss definitiv für die gesamte WM passen.

Was sich bereits vor Wochenfrist abzeichnete, ist nun offiziell. Wie der senegalesische Verband mitteilt, wird sich der Bayern-Stürmer nicht rechtzeitig für das Turnier von seiner Verletzung am rechten Wadenbeinköpchen erholen. Dies haben neuerliche MRT-Untersuchungen gezeigt. Mané hat sich am Donnerstagabend sogar schon einer Operation unterzogen, wie der FC Bayern mitteilt. Wie lange der 30-Jährige im ausfallen wird, ist offen.

La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022

ℹ Sadio #Mané ist am Donnerstagabend in Innsbruck von Prof. Christian Fink und Dr. Andy Williams aus London erfolgreich operiert worden. Er steht damit der Nationalmannschaft Senegals für die WM nicht mehr zur Verfügung. Gute und schnelle Genesung Sadio, wir denken an dich! ♥️ — FC Bayern München (@FCBayern) November 17, 2022

psc 17 November, 2022 20:20