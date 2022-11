Die FIFA verbietet Dänemarks geplante WM-Trikots

Die dänische Nationalmannschaft wollte am Turnier in Katar Trikots mit der Aufschrift «Human Rights for All» tragen. Daraus wird allerdings nichts.

Die FIFA verbietet den Dänen die entsprechenden Shirts. Begründet wird dies damit, dass das Tragen von politischen Botschaften im rechtlichen Handbuch des Weltverbandes untersagt sei. Einmal mehr wird somit eine politische Message von der FIFA untersagt.

Bereits im November 2021 kündigten die Dänen an, dass Sponsoren auf den Trainingstrikots für kritische Botschaften in Katar freimachen wollen. Dieses Vorhaben kann nun nicht in die Tat umgesetzt werden.

Dänemark und auch sein Ausrüster Hummel haben sich im Vorfeld der WM besonders kritisch über die Vergabe an Katar geäussert. Hummel entwarf für das Turnier sogar drei einfarbige Trikots in den Farben Rot (Heimtrikot), Weiss (Auswärtstrikot) und Schwarz (Ausweichtrikot), auf denen weder Details noch das Logo des Herstellers nicht zu sehen ist. Damit soll ein Zeichen gegen die Ausbeutung von Arbeitern und die Menschenrechtsverletzungen gesetzt werden.

Hummel-Manager Morten Lund erklärte: «Wir wollen nicht sichtbar sein bei einem Turnier, das Tausende Menschen das Leben gekostet hat.»

psc 11 November, 2022 16:56