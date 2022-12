Für die Halbfinals: Der Spielball wird ausgetauscht

Die Halbfinal-Partien bei der Weltmeisterschaft in Katar stehen: Aus diesem Anlass tauscht die FIFA den Spielball aus.

Im Halbfinal der Weltmeisterschaft in Katar stehen sich am Dienstag (20 Uhr) Argentinien und Kroatien gegenüber. Am Mittwoch (20 Uhr) duellieren sich Frankreich und Marokko um das Ticket in den Final. Und etwas wird bei den beiden Partien anders sein: der Spielball. Der Al Rihla geht in den Ballsack, für den Halbfinal ist der Al Hilm («Der Traum») da.

Gestatten, der WM-Ball für die Halbfinals. 🙇

Al Rihla geht in den Ballsack, Adidas Al Hilm ist da ("Der Traum"). 💫 pic.twitter.com/W73K7YEpTF — FIFA Fussball-Weltmeisterschaft (@fifaworldcup_de) December 11, 2022

adk 11 Dezember, 2022 12:44