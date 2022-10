Fussball WM in Katar – der beste Zeitvertreib zwischen den Partien

Bald ist es endlich soweit und der Fussball schreibt eine völlig neue Geschichte. Erstmals findet eine Weltmeisterschaft im Winter statt! Da in Katar auch im November ein warmes Klima herrscht, gelingt dieses Vorhaben ohne Probleme. Nach zahlreichen Protesten äusserte sich zuletzt auch Uli Hoeness und sprach sich für die Arbeitsbedingungen zur Weltmeisterschaft aus. Inzwischen steht nach vielen Diskussionen fest, dass die WM 2022 in Katar stattfinden wird – ohne Wenn und Aber.

Bereits am Sonntag, den 20.11.2022 startet das grösste Fussballevent der Welt. Der Gastgeber Katar tritt im ersten Match gegen Ecuador an. Die deutsche Elf wird drei Tage danach in das Turnier starten und gegen Japan antreten.

Sicherlich werden sich viele Fussballfans zahlreiche Partien ansehen. Vor allem in der Gruppenphase gibt es täglich vier Partien zu sehen. Bereits um 11:00 Uhr startet die erste Partie. Im Anschluss werden alle drei Stunden später die weiteren Partien des Tages angepfiffen. Einige Matches werden mit hoher Wahrscheinlichkeit niedrigere Einschaltquoten erhalten, da sie kein grosses Spektakel versprechen. Wir haben uns Gedanken darum gemacht, wie sich die Zeit zwischen den interessanten Partien am besten totschlagen lässt.

Managerspiele, Foren oder Glücksspiele – Die Zeit vergeht wie im Flug

Das Internet bietet für jedermann die passende Abwechslung zwischen den Partien. So lassen sich beispielsweise zahlreiche Managerspiele im Netz finden. Ähnlich wie bei den Bundesliga-Managerspielen von Kicker, Kickbase oder anderen Portalen, lässt sich eine Mannschaft zusammenstellen, welche mit Spielern der Teams bestückt werden müssen. Durch Torschüsse, genaue Pässe und viele weitere Aktionen sammeln die Spieler diverse Punkte, sodass man sich mit Freunden duellieren kann.

Auch der Austausch zwischen Fußballfans ist bei einem solch grossen Event immer sehr gefragt. So gibt es in zahlreichen Foren interessante Diskussionen um die teilnehmenden WM-Teams oder den Lieblingsklub aus der Bundesliga. Vor allem der Austausch zu bestimmten Kickern, an denen der Lieblingsverein interessiert ist, gestaltet sich oftmals als sehr interessant.

Und dann wären da auch noch Glücksspiele, welche im Internet für einen gelungenen Zeitvertreib sorgen. Für viele Fußballfans wird sicherlich eine Wettabgabe zur WM 2022 gehören. Auch Casinos wie Vulkan Vegas bieten eine tolle Unterhaltung und die Chance, einen Gewinn an einem Fussball-Spielautomaten einfahren zu können.

Halten Sie sich fit – Sport treiben neben dem Sport zuschauen

Wer den ganzen Tag vor der Glotze sitzt und den fitten Akteuren zusieht, findet vielleicht auch wieder die Lust daran, selbst etwas zu tun. Am frühen Morgen und nach der letzten Partie, die um 20:00 Uhr startet, bleibt ausreichend Zeit, um dem Fitnessstudio einen Besuch abzustatten. Auch die Laufschuhe können geschnürt werden, sodass man sich an der frischen Luft neue Energie verschafft und eine Runde dreht. Läuft der beste Kumpel mit, welcher ebenfalls die WM verfolgt, ergeben sich auch hier interessante Gespräche über den Ablauf des grössten Fußballturniers der Welt.

Auch während einer Partie interessant – eine neue Sprache erlernen

Besonders bei der WM hört man oftmals Sprachen, die man zuvor nie richtig wahrgenommen hat. Wer an sein nächstes Urlaubsziel denkt und deshalb schon einmal eine Sprache lernt, kann dies auch nebenbei bei einer Fussballpartie tun.

Die meisten Sprachkurse sind inzwischen auch Online verfügbar. Sofern der TV ein wenig leiser gedreht wird, weil die Partie nicht ganz so spannend ist, lässt es sich perfekt lernen.

Nicht vergessen – Freunde und Familie sollten eingebunden werden

Nicht selten versammelt sich bei einer interessanten WM-Partie die komplette Familie auf der Couch. Neben dieser gemeinsamen Zeit, sollte auch tagsüber nicht vergessen werden, dass die Kids eine Beschäftigung brauchen. Während der Matches lässt sich ein Brettspiel perfekt spielen und sorgt ebenfalls für Unterhaltung bei der kompletten Familie.

Auch ein Spaziergang während einer Partie stellt kein Problem dar, da das Smartphone immer dabei ist und man so über die Spielverläufe informiert werden kann. Im Anschluss kann man sich dann auf den Video-Plattformen die Highlights der Partie ansehen, bevor das nächste Match startet.

Unser Fazit zu dem besten Zeitvertreib bei der WM 2022: Spontanität ist gefragt

Nicht immer ist im Vorfeld klar, ob eine Partie spannend oder eher langweilig wird. Besonders bei den Matches am Vormittag und Nachmittag ist deshalb Spontanität gefragt. Es gibt zahlreiche Beschäftigungen, die während der Partien eine tolle Abwechslung mit sich bringen.

Egal ob Online, im Fitnessstudio, einem ausgedehnten Lauf oder einer Beschäftigung mit der Familie – der Fußball sollte nicht den kompletten Tag bestimmen. Im Idealfall sucht man sich die interessantesten Partien heraus und notiert sich diese. Auch Freunde zu diesen Matches einladen, bringt eine tolle Abwechslung mit sich.

psc 4 Oktober, 2022 15:35