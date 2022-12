Nach WM-Aus: Macht Neymar jetzt Schluss bei der Selecao?

Brasiliens Nationaltrainer Tite hatte bereits vor Längerem sein Ausscheiden bekanntgegeben. Superstar Neymar lässt seine Zukunft bei der Selecao offen.

Seine Enttäuschung konnte Neymar nach dem 3:5 im Penaltyschiessen gegen Kroatien und dem damit verbundenen WM-Aus im Viertelfinale nicht verbergen. Der 30-Jährige brach in Tränen aus, musste von seinen Mitspielern getröstet werden.

Das war aber noch längst nicht alles. Im Anschluss an die Partie liess Neymar sein weiteres Wirken bei der Nati offen: «Es ist zu früh, um darüber zu sprechen. Ich schliesse die Tür zur Selecao nicht. Aber ich garantiere auch nicht zu 100 Prozent, dass ich zurückkehren werde.»

Da spricht wohl vor allem die Enttäuschung aus Neymar, der mit Brasilien eigentlich das Ziel verfolgte, Weltmeister zu werden. In den nächsten Tagen dürfte sich der 30-Jährige nochmals zu seiner Wortwahl äussern und klarstellen, wie es mit ihm bei der Selecao tatsächlich weitergeht.

Neymars Entscheid dürfte unter anderem an den neuen Nati-Trainer gekoppelt sein – Tite hatte bereits vor Beginn der WM seinen Rücktritt nach dem Grossereignis erklärt. «Ich werde analysieren und nachdenken müssen über alles, was gut für mich ist und was gut für die Selecao ist», so Neymar.

aoe 10 Dezember, 2022 10:25