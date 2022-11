Sadio Mané verpasst den WM-Start mit dem Senegal definitiv

Der senegalesische Torjäger Sadio Mané wird zum Auftakt der WM definitiv ausfallen.

Dies bestätigt Senegals Verbandspräsident Abdoulaye Sow nun öffentlich: «Wir müssen uns darauf verlassen, die ersten Spiele ohne Sadio zu spielen und ohne Sadio zu gewinnen.» Letztlich habe man noch 25 weitere Spieler, die es richten können. Mané hatte sich in der vergangenen Woche am rechten Wadenbeinköpfchen verletzt. Ob es für Einsätze in den späteren Spielen des Senegals bzw. in einer allfälligen K.o.-Phase reichen könnte, steht noch nicht fest.

psc 15 November, 2022 19:10