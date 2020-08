Schweizer Cup 2020/21: Die Paarungen der 2. Runde

Im Schweizer Cup 2020/21 sind die Paarungen der 2. Runde ausgelost.

Die Corona-Pandemie bringt die Kalenderplanungen im Schweizer Fussball durcheinander. Erstmals kommt es in diesem Jahr zu einer Vermischung zweier Spielzeiten. Während der Cupfinal 2019/20 am Sonntag (30. August) zwischen dem FC Basel und den Berner Young Boys ausgetragen wird, lief am Wochenende auch bereits die 1. Runde der neuen Cup-Saison – und auch die 2. Runde wurde derweil schon ausgelost.

Gespielt wird vom 11. bis 13. September, wobei die vier Schweizer Europacup-Vertreter (YB, St. Gallen, FCB und Servette) noch Schonfrist geniessen und direkt in den Achtelfinals in den Wettbewerb einsteigen.

Alle Begegnungen der 2. Runde im Überblick:

Schweizer Cup 2020/21 – Die Paarungen der 2. Runde

Coupe Suisse 2020/21 – les rencontres du 2e tour

Coppa Svizzera 2020/21 – le partite del 2° turno 🇨🇭⚽🏆 #SchweizerCup #CoupeSuisse #CoppaSvizzera pic.twitter.com/7lz00l6X5U — HelvetiaSchweizerCup (@SchweizerCup) August 30, 2020

adk 30 August, 2020 17:30