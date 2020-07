Die Cup-Viertelfinals sind definitiv terminiert

Der Schweizerische Fussballverband hat die drei noch ausstehenden Cup-Viertelfinals nun terminiert.

Die noch ausstehenden Spiele finden am 5. bzw. 6. August statt. Der FC Basel steht nach dem Sieg gegen Lausanne-Sport am 14. Juni bereits im Halbfinal. Wann diese genau stattfinden, hängt auch vom weiteren Abschneiden des FCB in der K.o.-Phase der Europa League ab. Ebenfalls am 6. August treffen die Bebbi im Achtelfinal-Rückspiel auf Eintracht Frankfurt. Das Hinspiel gewannen die Basler mit 3:0.

Definitive Ansetzung der Viertelfinals

👉 https://t.co/PHKoXQwVce Calendrier définitif des quarts de finale

👉 https://t.co/ZHC5HNho6m Orari d’inizio definitivi dei quarti di finale

👉 https://t.co/D34ahaf924 pic.twitter.com/xhI69X6Yqd — HelvetiaSchweizerCup (@SchweizerCup) July 23, 2020

