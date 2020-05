Schweizer Cupfinal am 12. August geplant

Nach dem Grundsatz-Entscheid, dass die beiden Fussball-Profiligen in der Schweiz weitergeführt werden, steht fest, dass es auch im Schweizer Cup weitergeht.

Der Datenplan sieht vor, dass die ausstehenden Viertelfinalpartien direkt nach Abschluss der Meisterschaft in der Super League und Challenge League durchgeführt werden. Das heisst, dass die Viertelfinals planmässig am 5./6. August stattfinden, die Halbfinals am 8./9. August 2020 und der Final am Mittwoch, 12. August 2020.

Schweizer Cup 2019/2020 wird zu Ende gespielt. L‘Helvetia Coupe Suisse 2019/2020 ira à son terme. L‘Helvetia Coppa Svizzera 2019/2020 verrà portata a termine. @helvetia

📄➡️https://t.co/V4zcJNBhiD — HelvetiaSchweizerCup (@SchweizerCup) May 29, 2020

psc 29 Mai, 2020 15:50