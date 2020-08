Schweizer Cupfinal steigt am 30. August

Der Schweizerische Fussballverband hat die noch ausstehenden Terminierungen für die restlichen Cupspiele in dieser Saison bekanntgegeben. Der Final steigt am 30. August im Wankdorf-Stadion.

Bereits in dieser Woche werden die noch ausstehenden Viertelfinals ausgetragen. Basel steht dank einem Sieg gegen Lausane-Sport bereits als Halbfinalist fest. Die Bebbi werden sich im einen Halbfinal am 25. August mit dem FC Winterthur oder Bavois duellieren. Das andere Halbfinal wird bereits am 9. August ausgetragen.

“Neue Spieler, die im Hinblick auf die nächste Saison transferiert werden, sind in Spielen, die noch zur alten Saison gehören, nicht einsatzberechtigt.

psc 4 August, 2020 17:14