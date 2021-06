20 bis 100 Prozent: So werden die 11 EM-Stadien ausgelastet

Die UEFA hat am Montag die geplanten Auslastungen für die 11 EM-Stadien bekanntgegeben.

Einzig im ungarischen Budapest liegt die Auslastung bei 100 Prozent. Alle anderen Arenen werden mit 50 Prozent oder weniger der Kapazitäten “befüllt”. In Baku, wo die Schweiz die Gruppenspiele gegen Wales und die Türkei bestreitet, wird das Stadion maximal halbvoll sein. In Rom, wo es für die Nati am 16. Juni zum Duell mit Italien kommt, wird die Arena zu 25 Prozent gefüllt.

Im Londoner Wembley beginnt man mit einer Kapazität von 25 Prozent. Allerdings könnte die Kapazität für die K.o.-Spiele noch erhöht werden. In jenem Stadion finden auch die Halbfinals und das Finale am 11. Juli statt.

Die Auslastung in der Übersicht:

Budapest – Kapazität: 68.000 / Auslastung 100 Prozent / Zuschauerzahl: 68.000

Baku – Kapazität: 69.000 / Auslastung 50 Prozent / Zuschauerzahl: 34.500

St. Petersburg – Kapazität: 68.234 / Auslastung 50 Prozent / Zuschauerzahl: 34.117

Kopenhagen – Kapazität: 38.000 / Auslastung 45 Prozent / Zuschauerzahl: 15.200

Sevilla – Kapazität: 57.000 /Auslastung 30 Prozent / Zuschauerzahl: 17.100

London – Kapazität: 90.000 /Auslastung 25 Prozent / Zuschauerzahl: 22.500

Rom – Kapazität: 72.000 /Auslastung 25 Prozent / Zuschauerzahl: 18.000

Bukarest – Kapazität: 55.000 /Auslastung 25 Prozent / Zuschauerzahl: 13.750

Amsterdam – Kapazität: 54.000 /Auslastung 25 Prozent / Zuschauerzahl: 13.500

Glasgow – Kapazität: 51.000 /Auslastung 25 Prozent / Zuschauerzahl: 12.750

München – Kapazität: 74.000 /Auslastung 20 Prozent / Zuschauerzahl ca. 14.000

