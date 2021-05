Ausblick auf die EM: Wie stehen die Chancen der Favoriten?

Die Fussball-Europameisterschaft steht vor der Türe. Wir wagen einen Ausblick auf das Turnier und loten die Chancen der vermeintlichen Topfavoriten aus.

Mit Olympia und der EM vor der Brust nähern sich fast alle europäische Ligen dem Ende ihrer Saison. In vielen Ländern stehen die Meister sogar schon fest. Der Fokus vieler Sportfans richtet sich bereits jetzt auf die anstehende Europameisterschaft. Diese steht nicht nur aufgrund der Umstände in Europa unter besonderer Aufmerksamkeit, sondern auch aufgrund des einmaligen Konzepts. Dieses Jahr finden die Spiele nicht in einem Land statt, sondern verteilen sich über den gesamten europäischen Kontinent. Aber welchem Teilnehmer werden eigentlich die besten Chancen eingeräumt und wie ist der Status der deutschen Nationalmannschaft?

Unsichere Ausgangslagen und keine echten Favoriten

Wer in diesem Jahr frühzeitig die besten EM Quoten für sich nutzen und noch vor dem Start des Turniers auf einen Sieger setzen möchte, wird es vermutlich mit der Analyse ein bisschen schwerer als sonst haben. Die großen Favoriten wie Frankreich oder England haben sich zwar nicht schlecht präsentiert, auch hier war aber der mangelnde Rhythmus zu spüren sein. Darüber hinaus ist für kaum eines der Spiele ein Heimvorteil vorhanden, sofern es denn überhaupt einen signifikanten Anteil an Zuschauern in den Arenen geben wird. Beide Länder stellen aber wohl, zusammen mit Belgien, besten Mannschaften, wenn es alleine um die Stärke auf dem Papier geht. Gerade die Franzosen dürften den Schwung der letzten Turniere mitnehmen und haben noch immer eine Mannschaft mit vielen jungen Weltstars, die schon als eine neue “goldene Generation” gelten.

Aber auch andere Länder haben in den letzten Jahren auf sich aufmerksam machen können. Es wird zwar die größte EM aller Zeiten, am Ende dürfte sich der Titelkampf aber wohl doch auf die bekannten Nationen beschränken, die den Titel auch schon in den letzten zwanzig Jahren untereinander ausgemacht haben. Eine wichtige Rolle könnte bei diesem Turnier England spielen. Mit einer sehr jungen Generation und vielen Erfolgen in den letzten Spielen gilt England als einer der absoluten Favoriten auf den Titel. Auch den Belgiern wird in diesem Jahr ein Griff nach dem Titel zugetraut – auch wenn die Nation bei den letzten Turnieren, die in sie gesetzten Hoffnungen, noch nicht erfüllen konnte.

Wie sind die Chancen für die deutsche Mannschaft?

Die deutschen Fans werden natürlich darauf hoffen, dass die Nationalmannschaft besser abschneidet, als es bei der WM oder in den letzten Spielen der Fall war. Natürlich gehört Deutschland auch weiterhin zu den Favoriten – das zeigen auch die Quoten für die EM Wetten, in denen Deutschland fast immer in den Top 5 der möglichen Favoriten zu finden ist. Über die tatsächlichen Chancen und vor allem die tatsächliche Form lässt sich aber mit Sicherheit streiten. Das Team befindet sich noch immer in einem Umbruch und die Skepsis gegenüber den schwankenden Leistungen und der eher schlechten Konstanz lassen sich nicht von der Hand weisen. Trotzdem ist bei dieser Europameisterschaft ohnehin alles anders und es könnte durchaus sein, dass Deutschland am Ende wieder beweisen kann, dass es sich um eine Turniermannschaft handelt, die fast immer die Leistungen auf Punkt abrufen kann.

psc 12 Mai, 2021 11:55