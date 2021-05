Bestätigt: EM-Kader umfassen 26 statt 23 Spieler

Bislang waren die Kader auf 23 Spieler (3 Torhüter und 20 Feldspieler) limitiert. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie sind für das Turnier im Sommer nun drei Spieler mehr pro Team erlaubt. Das UEFA-Exekutivkomitee hat dieser Spezialregel für die EM 2020 am Dienstag zugestimmt. Damit soll vor allem mehr Flexibilität gegeben sein, falls Spieler positiv auf das Coronavirus getestet werden und deshalb ausfallen.

Für die einzelnen Spiele dürfen allerdings weiterhin nur 23 Spieler auf das Matchblatt. Drei Akteure müssen also auf die Tribüne.

Die Spielerkader müssen am 1. Juni gemeldet werden. Vor dem ersten Spiel könnten sie im Falle einer schweren Verletzung oder Erkrankung (auch mit Corona) noch ausgetauscht werden. Ein einmal von der Liste gestrichener Spieler kann nicht mehr zurückkehren.

🏆 #EURO2020 squads will feature up to 26 players.

👕 Squad lists will be submitted on 1 June, but teams will be able to make unlimited replacements in case of serious injury or illness before the first match. Goalkeepers can be replaced ahead of each match.

Full details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) May 4, 2021