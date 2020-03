EM 2021: Gleiche Gastgeber und gleiche Länder

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat klargestellt, dass man am Plan der paneuropäischen Fussball-EM festhält.

Am Dienstag wurde das Turnier definitiv um ein Jahr verschoben. Offiziell kommuniziert wurde nicht, in welcher Form die EM im kommenden Jahr durchgeführt wird. Dies hat Uefa-Boss Ceferin aber in einem Interview nachgeholt.

“Der Plan ist, die gleichen Veranstaltungsorte, die gleichen Städte, die gleichen Stadien zu haben», sagte er der Nachrichtenagentur “AP”. “Wenn etwas kompliziert wird, dann können wir es auch mit elf, neun oder weniger Stadien machen. Aber der Plan ist, dass alles gleich bleibt.”

Zur Feier des 60-jährigen EM-Jubiläums in diesem Jahr, wurden 12 Austragungsorte gewählt: Rom, München, Amsterdam, Kopenhagen, Bilbao, St. Petersburg, Bukarest, Budapest, Baku, Glasgow, Dublin und London. In der englischen Hauptsdt sollten beide Halbfinals und der Final stattfinden.

Das Turnier ist nun für den 11. Juni bis 11. Juli 20221 angesetzt.

psc 18 März, 2020 09:27