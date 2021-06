EM für Oranje-Stürmer Luuk de Jong vorzeitig beendet

Die niederländische Nationalmannschaft muss für den Rest des Turniers auf Stürmer Luuk de Jong (30) verzichten.

Der Angreifer des FC Sevilla hat sich im Training am Dienstag eine Innenbandverletzung am Knie zugezogen und wird an der Europameisterschaft keine Einsätze mehr bestreiten können. Durch den Ausfall von de Jong stehen Nationaltrainer Frank de Boer noch 24 Spieler zur Verfügung. Unmittelbar vor Turnierstart musste wegen einer Blessur bereits Donny van de Beek die Segel streichen. Nachnominierungen sind inzwischen nicht mehr möglich.

psc 23 Juni, 2021 10:19