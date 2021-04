EM-Kader werden von 23 auf 26 Spieler aufgestockt

Die Nationaltrainer erhalten an der EM im Sommer mehr Flexiblität: Coronabedingt dürfen die Kader der Mannschaften 26 Spieler umfassen.

Bisher war die Kadergrösse an den Endrunden jeweils auf 23 Spieler limitiert, wobei drei Torhüter darunter sein mussten. Jetzt hat das Nationalmannschatskomitee der UEFA entschieden, dass beim Turnier in diesem Jahr aufgrund der nach wie vor grassierenden Corona-Pandemie pro Nationalteam 26 Spieler ans Turnier mitgenommen werden dürfen. Ende dieser Woche muss der Entscheid noch vom Exekutivkomitee abgesegnet werden, was aber als Formalität gilt.

Somit haben die Nationaltrainer beim Aufgebot mehr Flexibilität. Zudem droht auch bei Ausfällen wegen möglicher positiver Coronatests nicht sofort akute Personalnot.

