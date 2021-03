Die Regel, die in vielen Wettbewerben seit Beginn der Corona-Pandemie zur Anwendung kommt, wird auch an der EM-Endrunde im Sommer gelten. Dies hat das UEFA-Exekutivkomitee an seiner Video-Sitzung vom Mittwoch bestätigt.

🏆 🔄 CONFIRMED: Up to five substitutions will be allowed at #EURO2020 and the 2021 #NationsLeague finals and relegation play-outs.

The reasons for the temporary five-sub rule remain valid and it is already in place for the #WCQ that run until March 2022.

— UEFA (@UEFA) March 31, 2021