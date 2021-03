Grossbritanniens Premierminister Johnson bietet Austragung aller EM-Spiele an

Wegen der weiter anhaltenden Corona-Pandemie ist unklar, ob die EURO wie geplant ausgetragen werden kann. Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson hätte nun einen Vorschlag.

Findet die anstehende Europameisterschaft statt wie geplant in zwölf Städten Europas nur in einem Land statt? Dieses Szenario scheint aufgrund des Infektionsgeschehens möglich. Grossbritannien bietet sich hierfür gar in Person von Premierminister Boris Johnson an.

Der Boulevardzeitung “Sun” sagte dieser: “Für jedes weitere Match, für das sie einen Gastgeber suchen, wären wir bereit.” Johnson machte zudem klar, dass Grossbritannien gemeinsam mit Irland die Weltmeisterschaft 2030 austragen möchte: “Wir sind sehr, sehr daran interessiert, Fussball im Jahr 2030 nach Hause zu bringen. Ich denke, es ist der richtige Ort dafür.”

adk 2 März, 2021 09:29