Ohne Xhaka: Das ist das offizielle EM-Team des Turniers

Im Gegensatz zum “Fake” vom Montag ist Granit Xhaka da nicht dabei. Stattdessen figurieren im Mittelfeld der Italiener Jorginho, der junge Spanier Pedri und Pierre-Emile Hojbjerg von Halbfinalist Dänemark. Ausgewählt wurden die Spieler von einem “Technical Observer”-Team der UEFA.

So sieht das komplette EM-Team des Turniers tatsächlich aus:

👕🙌 Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020

Who would be your captain? 🤔 pic.twitter.com/goGLi6qQzj

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021