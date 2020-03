Dies hat der europäische Verband am Freitag öffentlich kommuniziert. Das Turnier, das zwischen dem 11. Juni und 11. Juli 2021, stattfindet, wird also nicht umbenannt.

Die Verschiebung wurde in dieser Woche infolge der Coronakrise beschlossen.

Although provisionally taking place from 11 June – 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) March 20, 2020