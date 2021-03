UEFA-Präsident Ceferin: “Alle EM-Spiele finden vor Fans statt”

Die UEFA hat einen Beschluss gefällt: Alle Spiele der EM im Sommer sollen vor Zuschauern stattfinden. Die gastgebenden Städte müssen entsprechende Garantien liefern.

Dies verkündet UEFA-Präsident Aleksander Ceferin am Dienstag gegenüber “Sky Sports”. “Die Option, dass irgendein Spiel der EM ohne Fans ausgetragen wird, ist vom Tisch”, so der Verbandbsoss. Derzeit plane man noch immer mit 12 Austragungsstädten: “Aber es ist möglich, dass das Turnier in zehn oder elf Ländern gespielt wird, wenn einige Länder die Bedingungen nicht erfüllen.”

Die UEFA fordert demnach, dass die Austragungsstädte Möglichkeiten schaffen, Zuschauer in die Stadien zu lassen. Beispielsweise durch negative Coronatests oder mit Impfpässen.

Je nach Regeln in den entsprechenden Städten bzw. Ländern könnten einige Ausrichter in die Bredouille geraten. So wären in München beispielsweise Spiele vor Zuschauern derzeit nicht gestattet. In der Allianz Arena sind drei Gruppenspiele und ein Viertelfinal geplant.

psc 16 März, 2021 20:39