Bundesliga-Coach lobt Urs Fischer: “Er ist der Beste, den es gibt”

Urs Fischer war im Sommer 2018, als er zu Union Berlin wechselte, in Deutschland kaum jemandem ein Begriff. Inzwischen geniesst er enormes Ansehen und grössten Respekt. Trainerkollege Steffen Baumgart lobt den Zürcher sogar in höchsten Tönen.

Am Freitagabend kommt es zum Direktduell zwischen Union und dem 1. FC Köln und damit auch zum Aufeinandertreffen von Fischer und Baumgart. In der “Bild” sagt der Köln-Coach, dass ihn vor allem die Ruhe und Erfahrung des Schweizer Trainerkollegen imponiert: “Er weiss genau, was er machen muss. Er wird nicht unruhig, wenn es mal schwieriger wird. Er hat für jeden Gegner einen Plan. Er reagiert auf alles.”

Baumgart weiss, welche Verhältnisse Fischer bei den Berlinern vorfindet. Er besitzt weiterhin eine Wohnung in Köpenick und lief als Spieler einst selbst für Union auf. Sein finales Urteil über Fischer fällt extrem positiv aus: “Urs ist für mich nicht umsonst der beste Trainer, den es gibt. Bei Union hat er sehr viele Wünsche und Sehnsüchte erfüllt, auch, weil er den Klub verkörpert.”

psc 31 März, 2022 15:42