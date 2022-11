Albanisches Goalie-Juwel Simon Simoni in die Bundesliga?

Simon Simoni steht offenbar vor dem grössten Schritt seiner noch jungen Karriere. Der albanische Goalie soll im Winter in die Bundesliga wechseln.

Die Bundesliga hat in Simon Simoni wohl schon bald wieder einen Spieler aus Albanien. Das Portal «Supersport.al» berichtet von einem unmittelbar bevorstehenden Wechsel in die höchste deutsche Fussballspielklasse, lässt dabei aber offen, um welchen Klub es sich handelt. In der Meldung steht lediglich, dass sich Simoni einem der fünf grossen Teams der Bundesliga anschliessen wird.

Mit dem aufnehmenden Team sei bereits Einigung erzielt worden, momentan werden die letzten Details ausgehandelt. Im Januar soll Simoni seine neue Herausforderung angehen. Der 18 Jahre alte Schlussmann soll schon fleissig Deutsch pauken, um sich schnell an die anderen Gegebenheiten anpassen zu können.

Simoni steht seit anderthalb Jahren beim albanischen Zweitligisten FK Dinamo unter Vertrag und ist darüber hinaus U19-Natioanlspieler seines Geburtslands. Simoni gilt in Albanien als das Torhütertalent schlechthin.

aoe 5 November, 2022 16:34