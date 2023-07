Leverkusen zahlt für Granit Xhaka viel mehr als angenommen

Der Transfer von Granit Xhaka zu Bayer Leverkusen wird schon seit Ende Mai als so gut wie sichere Sache angesehen. Nun scheint der Deal tatsächlich in Kürze über die Bühne zu gehen - für mehr Geld als zunächst kolportiert.

Ursprünglich war von einer Ablöse in Höhe von rund 15 Mio. Euro die Rede. 4-4-2.ch berichtete bereits, dass Arsenal 25 Mio. Euro für den Schweizer Nati-Captain fordert. Diese Forderung wird Leverkusen laut "The Athletic" nun erfüllen. Xhaka ist insbesondere aufgrund seiner Führungsfähigkeiten ein ausgesprochener Wunschspieler von Trainer Xabi Alonso. Der 30-jährige Noch-Arsena-Profi soll dem Gang zur Werkself zugestimmt haben - nicht zuletzt auch aus privaten Gründen, damit seine Ehefrau wieder näher an ihrer Heimat leben kann.

psc 4 Juli, 2023 13:24