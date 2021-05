Seoane ist in Leverkusen angekommen: Bis zu 8 Abgänge im Team

Bei Bayer Leverkusen kommt es im Sommer zum grossen Umbruch: Mit Gerardo Seoane übernimmt ein neuer Trainer. Dazu wird es zahlreiche Abgänge geben.

Der Ex-YB-Coach ist am Montagabend in Leverkusen angekommen. Der 42-Jährige hat gleich eine Vielzahl von Terminen und muss auch noch einiges an Formalitäten erledigen. “Voraussichtlich bin ich zwei Tage da, mal sehen, wie gut wir durchkommen. Aber da ich mit dem Auto gekommen bin, bin ich auch flexibel”, sagt Seoane der “Bild”. Danach steht erst einmal der wohlverdiente Urlaub an. Von den YB-Fans hatte er sich am Wochenende via Instagram verabschiedet. Zweifellos wird er aber sicherlich auch noch einmal das Berner Wankdorf-Stadion besuchen, wenn dort wieder Zuschauer zugelassen sind.

Welchen Kader Seoane in der kommenden Saison bei der Werkself vorfindet, ist noch nicht ganz klar. Es wird einige Veränderungen geben. Die Rücktritte der Bender-Zwillinge stehen schon seit geraumer Zeit fest. Laut “Bild” und “kicker” stehen weitere fünf Abgänge auf dem Programm: Die Leihspieler Joel Pohjanpalo (26, Union Berlin) und Panagiotis Retsos (22, St. Étienne) werden zu ihren Klubs zurückkehren. Ausserdem gelten Aussenverteidiger Wendell (27), Mitchell Weiser (27) und Tin Jedvaj (25) als Verkaufskandidaten. Auch Innenverteidiger Aleksandar Dragovic (30) wird den Verein wohl verlassen. Sein Vertrag läuft aus. Über einen Wechsel zu Roter Stern Belgrad wird schon seit einiger Zeit spekuliert.

Eher in Leverkusen bleiben sollen die Angreifer Leon Bailey (23) und Lucas Alario (28) sowie Verteidiger Jonathan Tah (25). Unklar ist hingegen die Zukunft von Rechtsverteidiger Santiago Arias (29), der auf diese Saison hin von Atlético ausgeliehen wurde. Wegen eines Wadenbeinbruchs im vergangenen Oktober bestritt er aber nur ein einziges Spiel für Leverkusen. Eine Weiterführung der Leihe ist möglich.

Leverkusen wird auch noch einige Neuzugänge tätigen. Welche ist noch unklar. Immerhin kann Seoane nun bereits mitreden und seine Wünsche und Vorstellungen formulieren.

psc 25 Mai, 2021 14:14