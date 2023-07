Granit Xhaka zum Medizintest bei Bayer Leverkusen eingetroffen

Der Wechsel von Granit Xhaka von Arsenal zu Bayer Leverkusen steht nun unmittelbar bevor.

Wie die "Bild" mit Foto-Beweis berichtet, bestritt der Schweizer Nati-Captain am Donnerstag in der Kölner Mediapark-Klinik im Hinblick auf den bevorstehenden Transfer Teile des obligatorischen Medizinchecks. Xhaka wird in Leverkusen einen Vierjahresvertrag unterzeichnen.

Die Präsentation des Neuzugangs wird wohl schon in Kürze erfolgen. Der Mittelfeldstratege ist nach Jonas Hofmann der zweite Top-Transfer der Leverkusener innert kürzester Zeit. Die Ablöse soll rund 25 Mio. Euro betragen.

Für Xhaka geht es nach insgesamt sieben Jahren bei Arsenal somit wieder zurück in die Bundesliga, wo er zwischen 2012 und 2016 für Borussia Mönchengladbach auflief.

psc 6 Juli, 2023 14:07