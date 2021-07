Leverkusen-Coach Gerardo Seoane erhält einen neuen Linksverteidiger

Bayer Leverkusen hat die Suche nach einem neuen Linksverteidiger offenbar erfolgreich abgeschlossen: Der neue Trainer Gerardo Seoane kann künftig auf Mitchel Bakker zählen.

Der 21-jährige Niederländer, der aus der Ajax-Schule stammt, stand in den vergangenen zwei Jahren bei Paris St. Germain unter Vertrag. Dort kam er in der vergangenen Spielzeit zu 40 Pflichtspieleinsätzen. Jetzt wechselt Bakker laut “Algemeen Dagblad” in die Bundesliga. Bei Bayer soll er noch am Montag einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.

Vertraglich war der Abwehrspieler noch bis 2023 an PSG gebunden, es wird also eine Ablösezahlung fällig. Voraussichtlich wird Der Brasilianer Wendell (27) Leverkusen nun noch in diesem Sommer verlassen.

