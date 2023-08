Leverkusen-Profi Piero Hincapié weckt das Interesse von Liverpool

Der FC Liverpool schielt auf den ecuadorianischen Abwehrspieler Piero Hincapié von Bayer Leverkusen.

Der 21-Jährige konnte sich nicht zuletzt an der vergangenen WM in Katar in Szene setzen und auf ganz grosser Bühne präsentieren. Auch seine Leistungen im Klub sind äusserst solide. Wegen einer Verletzung am Mittelfuss und einer Rotsperre steht er zum Saisonauftakt für Trainer Xabi Alonso noch nicht zur Verfügung. Laut "Bild" plant Leverkusen weiterhin mit Hincapié. Ein Kauf käme für Liverpool entsprechend teuer. Interesse ist aber da, wie der "kicker" berichtet.

Vertraglich ist der Defensivspieler noch bis 2027 an die Werkself gebunden.

psc 25 August, 2023 14:48