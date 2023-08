ManUtd-Goalie Matej Kovar könnte in die Bundesliga wechseln

Der tschechische Keeper Matej Kovar könnte Manchester United in diesem Sommer unter Umständen verlassen und in die Bundesliga wechseln.

Dort zeigt Bayer Leverkusen Interesse am 23-Jährigen. Kovar ist bei den Red Devils derzeit hinter Neuzugang André Onana und Dean Henderson nur die nominelle Nummer 3 und somit ohne Aussichten auf regelmässige Einsätzen. In Leverkusen wäre er hinter Captain Lukas Hradecky wohl immerhin die Nummer 2 und hätte mittelfristig und je nach Leistungen sogar Perspektiven auf einen Posten als Stammgoalie.

Kovar drängt darauf, regelmässig zu spielen. In der vergangenen Saison konnte er dies, da er in seine Heimat an Sparta Prag verliehen war.

psc 8 August, 2023 16:53