Patrik Schick kehrt bei Leverkusen endlich in den Kader zurück

Der tschechische Torjäger Patrik Schick hat sich endlich von seinen Adduktorenproblemen erholt und wird bereits am Donnerstag im Europa League-Spiel gegen Monaco wieder im Kader stehen.

Der 27-Jährige konnte in diesem Kalenderjahr noch keine Spiele bestreiten, hat zuletzt aber wieder trainiert. Leverkusens Trainer Xabi Alonso bestätigte am Mittwoch, dass er mit Schick plant. Bereits am vergangenen Wochenende sollte Schick eigentlich wieder mittun, musste beim 3:1-Sieg bei Hoffenheim dann allerdings wegen Magen-Darmproblemen passen. Nun ist der Angreifer endlich zurück. Alonso kündigte allerdings bereits an, dass er höchstens als Joker zum Zug kommt.

psc 15 Februar, 2023 16:27