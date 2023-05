Xabi Alonso schwört Leverkusen für nächste Saison die Treue

Der spanische Trainer Xabi Alonso von Bayer Leverkusen wurde medial zuletzt als künftiger Trainer von Tottenham und Real Madrid ins Spiel gebracht. Davon will der 41-Jährige allerdings nichts wissen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Derby gegen den 1. FC Köln gibt Alonso ein Treuebekenntnis ab. «Ich bin schon viele Jahre im Fussball und Gerüchte sind normal. Aber wir haben noch Grosses zu erreichen. Deshalb ist mein Kopf schon seit Monaten zu 100 Prozent hier. Und er ist auch für die nächste Saison zu 100 Prozent hier.»

An einen Wechsel denkt der Ex-Profi also nicht. Alonso übernahm bei der Werkself im vergangenen Oktober nach der Entlassung von Gerardo Seoane und hat den Turnaround geschafft. Sein Vertrag in Leverkusen läuft erst einmal bis 2024. Die Klubbosse könnten im Sommer versuchen, ihn vorzeitig zu verlängern.

psc 4 Mai, 2023 15:14