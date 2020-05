Bestätigt: Die Bundesliga geht am 15. Mai weiter

Jetzt ist es bestätigt: Die Bundesliga wird ihren Ligabetrieb am 15. Mai fortsetzen.

Wie deutsche Medien übereinstimmend berichten, hat die Deutsche Fussball Liga die 36 Profiklubs der 1. und 2. Bundesliga am Mittwoch per Rundschreiben darüber informiert, dass der Ball ab dem 15. Mai wieder rollt. “Nach Abwägung aller Argumente hat das DFL-Präsidium am heutigen Tage im Umlaufverfahren beschlossen, den Spielbetrieb der Bundesliga und 2. Bundesliga ab dem 15. Mai 2020 wiederaufzunehmen”, heisst es im Schreiben. Es geht mit dem 26. Spieltag weiter. Somit kommt es am 16. Mai unter anderem zum Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04.

Details werden am Donnerstag auf der Mitgliederversammlung besprochen. Dem Entscheid vorausgeangen war eine Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Dort wurde grünes Licht für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der zweiten Mai-Hälfte gegeben.

Klubvertreter wie Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Watzke zeigten sich froh und erleichtert.

psc 6 Mai, 2020 20:55