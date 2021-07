175-Millionen-Angebot? Haaland: “Hoffe es sind nur Gerüchte”

Der FC Chelsea wird derzeit als heissester Interessent für Erling Haaland aufgelistet. Nun bezieht der Stürmer von Borussia Dortmund Stellung zu den Gerüchten.

Vertraglich ist Erling Haaland zwar noch bis 2024 an Borussia Dortmund gebunden, dennoch gibt es Wechselgerüchte, die den Norweger mit einem vorzeitigen Abgang vom BVB in Verbindung bringen. Die BVB-Bosse machten zwar unlängst klar, den 21-Jährigen in diesem Sommer nicht ziehen lassen zu wollen, dem Vernehmen nach würde sich dies aber ändern, sollte ein Klub gewillt sein, rund 175 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Angeblich könnte dies genau auf den FC Chelsea zutreffen.

Haaland selbst sagte dazu im Rahmen einer Medienrunde im Trainingslager des Bundesligisten: “Ich hoffe es handelt sich nur um Gerüchte, 175 Millionen Euro wären eine Menge Geld für eine Person.” Der Stürmer, der von Mino Raiola beraten wird, “habe seit einem Monat nicht mehr mit meinem Berater geredet”. Ausserdem wies er auf seinen Kontrakt hin, der eben noch drei Jahre gültig ist.

