2 Gründe: Deshalb will Sébastien Haller unbedingt zum BVB

Torjäger Sébastien Haller sieht seine Zukunft nicht mehr länger bei Ajax und möchte den Wechsel zu Borussia Dortmund vollziehen.

Der Bundesligist bemüht sich intensiv um den 27-Jährigen. Und das mit Erfolg: Haller hat laut “Sky”-Reporter Sven Westerschulze seinen aktuellen Verein nun darüber informiert, dass er die Möglichkeit eines Transfers zum BVB wahrnehmen möchte. Vor allem zwei Gründe seien ausschlaggebend. Einerseits will sich der ivorische Nationalspieler noch einmal in einer Topliga beweisen, andererseits hat mit Trainer Erik ten Hag sein grosser Förderer, der ihn Anfang 2021 auch von West Ham nach Amsterdam gelotst hatte, den Verein inzwischen in Richtung Manchester verlassen.

Nach Angaben des “Telegraaf” und von “Sky” hat Dortmund ein erstes offizielles Angebot in Höhe von 35 Mio. Euro für den Topstürmer abgegeben. Letztlich könnte sogar noch etwas mehr Geld fliessen. Der Bundesligist sei bereit an die Schmerzgrenze zu gehen. Haller ist als Ersatz für den zu Manchester City gewechselten Erling Haaland eingeplant.

psc 20 Juni, 2022 19:08