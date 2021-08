6 Tore in 2 Spielen: Schweizer Sturmhoffnung Bradley Fink startet beim BVB voll durch

Der Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler Bradley Fink brilliert bei Borussia Dortmund mit einem sensationellen Saisonstart.

Der 18-Jährige kommt beim BVB derzeit noch in der U19 zum Einsatz. Und da gibt der gebürtige Innerschweizer in der Offensive den Ton an: In den ersten beiden Saisonspielen sind Bradley Fink nicht weniger als sechs Tore. Beim 8:0-Sieg gegen Alemannia Aachen am Sonntag war er fünffach erfolgreich.

Der Youngster spielt seit mittlerweile zwei Jahren in Dortmund. Ausgebildet wurde er einst beim FC Luzern. Kann er auch in Zukunft an seine jüngsten Leistungen anknüpfen, dürfte das Profi-Debüt des gross gewachsenen Stürmers (1.93 Meter) nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

psc 16 August, 2021 10:05