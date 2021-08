75 bis 90 Millionen: Die Ausstiegsklausel von Erling Haaland ist variabel

Ab Sommer 2022 kann Erling Haaland Borussia Dortmund dank einer Ausstiegsklausel verlassen. Die Summe, die Interessenten zahlen dann müssen, ist variabel.

Erfolgsabhängig kann die Klausel laut “Sport 1” von 75 auf bis zu 90 Millionen Euro ansteigen. Haaland steht beim BVB eigentlich noch bis 2024 unter Vertrag. Einen Verkauf in diesem Sommer schliessen die Dortmunder Verantwortlichen, unter anderem in Person von Michael Zorc, weiterhin aus: “Es hat sich nichts geändert. Wir planen mit Erling für die neue Saison.” Der Torjäger ist auch in dieser Saison nicht aufzuhalten. In zwei Pflichtspielen sind ihm bereits fünf Treffer gelungen.

Im kommenden Sommer könnte ein Wettbieten um den 21-jährigen Norweger entbrennen. Real Madrid und auch englische Spitzenklubs signalisieren bereits grosses Interesse am Jungstar.

psc 17 August, 2021 09:39