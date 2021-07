Der definitive Abgang von Leo Balerdi beim BVB steht fest

Der argentinische Innenverteidiger Leo Balerdi wird Borussia Dortmund in diesem Sommer definitiv verlassen.

Nach einer erfolgreichen Leihe bei Olympique Marseille übernehmen die Südfranzosen den 22-jährigen Abwehrspieler permanent. Gemäss “La Provence” haben sich die beiden Klubs über die Ablösemodalitäten geeinigt: Demnach zahlt OM eine Ablöse in Höhe von 8 Mio. Euro. Marseille verfügte bereits über eine Kaufoption in Höhe von 14 Mio. Euro, hatte diese aber nicht gezogen. Dortmund kam dem Ligue 1-Klug etwas entgegen und Balerdi wird in Frankreich bleiben.

psc 2 Juli, 2021 09:31