Achraf Hakimi ist bei Juventus ein Thema

Bei Achraf Hakimi steht im Sommer eine wichtige Entscheidung an: Kehrt er nach zwei Jahren als Leihspieler von Borussia Dortmund zu Real Madrid zurück oder bleibt er in der Bundesliga? Oder kommt sogar ein anderer Klub zum Handkuss?

Auf dieses dritte Szenario hofft laut “Sport Mediaset” Juventus Turin. Der Serie A-Champion zeigt grosses Interesse am marokkanischen Rechtsfuss, der in dieser Saison beim BVB brilliert. Ein Wechsel wird allerdings ein schwieriges Unterfangen, sowohl Real wie auch der BVB möchten Achraf Hakimi nächste Saison gerne im eigenen Kader haben.

Der 21-Jährige betonte stets, dass regelmässige Spielpraxis für ihn das wichtigste Kriterium ist. Die grosse Frage lautet, ob Real ihm diese bieten kann. Sollte ein dritter Klub einen Transfer-Vorstoss wagen, hätte Dortmund ein Matching Right, müsste also über eine Offerte informiert werden und könnte seinerseits ein Angebot in derselben Höhe abgeben.

Das Sagen hat allerdings Real, wo Hakimi bis 2022 unter Vertrag steht.

psc 31 März, 2020 16:50