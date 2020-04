Achraf Hakimi: “Werden uns bald unterhalten”

BVB-Youngster Achraf Hakimi hat erneut über seine Zukunft gesprochen. Der 21-Jährige ist nur noch bis Ende Juni an Dortmund gebunden.

Dann endet sein Leihvertrag und die Rückkehr zu Stammklub Real Madrid wäre angezeigt. Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen. Zunächst ist noch unklar, ob die Saison tatsächlich Ende Juni endet. Andernfalls könnte der Vertrag noch weiterlaufen. “Ich bin stolz auf das, was ich tue, und bin zufrieden mit den Mannschaften, die auf mich warten. Im Juni werde ich eine Entscheidung treffen müssen und es wird ein grosser Schritt in meiner Karriere sein”, sagt Achraf Hakimi bei “Cadena SER”.

Interesse bekunden auch andere Vereine. Vor allem PSG soll seine Fühler aktuell nach dem 21-jährigen Marokkaner ausstreckten. Zudem wäre Dortmund an einer Weiterbeschäftigung interessiert. Hakimi wird sich aber in erster Linie mit Real unterhalten: “Theoretisch läuft mein Vertrag im Juni aus und ich muss dann nach Madrid zurückkehren. Ich hatte deswegen aber noch keinen Kontakt zu Real, aber ich denke, dass wir uns bald unterhalten werden, um zu sehen, was das Beste für mich ist.”

Offenbar nicht ganz klar ist Hakimi, wann sein Grundvertrag bei den Königlichen endet: “Ich weiss nicht, wann mein Vertrag endet, um dieses Thema kümmert sich mein Berater. Es ist derselbe Vertrag, den ich 2017 unterschrieben habe.” Bisher ist man von einem Vertragsende im Jahr 2022 ausgegangen.

Noch gibt es also eine Reihe offener Fragen, auf die noch keine abschliessenden Antworten vorliegen.

psc 13 April, 2020 10:53