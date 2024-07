Adeyemi sagt Juve zu - Verhandlungen mit dem BVB laufen

Juventus Turin hat sich offenbar die Zusage von Karim Adeyemi abgeholt. Nun stehen die Verhandlungen mit Borussia Dortmund an.

Bei Borussia Dortmund bahnt sich ein Abgang von Karim Adeyemi an. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, hat sich der Flügelspieler mit Juventus Turin auf einen Wechsel geeinigt. Nun stehen die Verhandlungen zwischen Juve und dem BVB an.

Die Dortmunder fordern wohl zwischen 30 Millionen Euro und 40 Millionen Euro. Die italienische Zeitung schreibt, dass Adeyemi in den Planungen des italienischen Rekordmeisters Priorität geniesst. Der Vertrag des 22-Jährigen beim BVB läuft noch bis 2027.

Erst vor zwei Jahren zahlten die Dortmunder 30 Millionen Euro an RB Salzburg, doch Adeyemi konnte bislang selten über einen längeren Zeitraum überzeugen. Zwar will man den gebürtigen Münchner nicht unbedingt abgeben, würde sich einem Abgang aber auch nicht in den Weg stellen, heisst es.

Update: Laut "Sky" besteht zwar durchaus Interesse von Juve an Adeyemi, allerdings sei man weit von einer Einigung entfernt. Zudem gebe es noch keinen Kontakt zwischen den Vereinen.

dwe 14 Juli, 2024 12:23