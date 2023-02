Aleksandr Golovin äussert sich zu angeblichem BVB-Interesse

Der russische Spielmacher Aleksandr Golovin von der AS Monaco soll ein Transferkandidat bei Borussia Dortmund sein. Der 26-Jährige hat nun Stellung zu den entsprechenden Spekulationen bezogen.

Gegenüber der russischen Nachrichtenagentur «Tass» sagt Golovin: «Borussia hat Interesse? Ich bin Spieler von Monaco, ich muss alles dafür tun, dass wir die bestmögliche Rückrunde spielen», so der Offensivspieler, der sich also noch nicht mit einem allfälligen Transfer im Sommer zu beschäftigen scheint. Golovin spielt bereits seit 2018 für Monaco und steht da noch bis 2024 unter Vertrag. In der aktuellen Saison hat er in 21 Ligaspielen bisher vier Tore und sechs Assists beigesteuert.

Durch die nur noch geringe Vertragslaufzeit ist ein Wechsel im Hinblick auf die kommende Saison nicht ausgeschlossen.

psc 6 Februar, 2023 10:38