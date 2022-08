Dieses Angebot hat der BVB Jungstar Youssoufa Moukoko unterbreitet

Borussia Dortmund möchte den bereits im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit Jungstar Youssoufa Moukoko unbedingt verlängern. Nun sind Details zum Angebot durchgesickert.

Der BVB bietet dem 17-Jährigen laut “Sky” einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2026 an. Moukoko würde also drei zusätzliche Jahre gebunden. Bislang zögert das Supertalent allerdings, die Offerte anzunehmen. Dies hat damit zu tun, dass der Angreifer abwarten will, ob er für die Schwarzgelben tatsächlich regelmässig zum Einsatz kommt. Die Verpflichtung von Anthony Modeste (34) ist diesbezüglich eher ein schlechtes Zeichen. Der Franzose ist ein klassischer Mittelstürmer, der sich direkt mit Moukoko um den Platz ganz vorne duelliert. Allerdings ist die Tatsache, dass dem Ex-Kölner nur ein Einjahresvertrag angeboten wurde wiederum als Zeichen zu werten, dass der BVB langfristig mit Moukoko plant.

