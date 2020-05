Anthony Musaba bestätigt Kontakt zum BVB

Der niederländische Flügelstürmer Anthony Musaba bestätigt Kontakt zu Borussia Dortmund.

Der 19-jährige Angreifer mit Wurzeln im Kongo spielt noch in den Niederlanden bei Zweitligist NEC Nijmegen. Dort hat sich Anthony Musaba bereits zum Leistungsträger gemausert und in 25 Ligaspielen vor dem Abbruch in dieser Saison sieben Treffer markiert.

Bei “De Gelderlander” bestätigt der Youngster nun, dass er bereits in Kontakt zum BVB stand: “Im vergangenen Jahr sind wir bei Borussia Dortmund gewesen. Wir hatten eine schöne Tour durch das Stadion.” Dabei wurde offenbar bereits konkret über einen künftigen Wechsel gesprochen, wie Musaba ausführt: “In einem guten Gespräch deutlich gemacht, was sie mit mir erreichen wollen. Das hat mich angesprochen.”

Der Vertrag des Youngsters in Nijmegen läuft noch bis Juni 2021.

psc 26 Mai, 2020 11:51