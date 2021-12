Auch die Ausrüster liefern sich ein Millionen-Wettbieten um Erling Haaland

Das Wettbieten um Erling Haaland ist längst eröffnet. Und dies nicht nur bei der Frage, für welchen Verein der norwegische Jungstar künftig aufläuft. Auch die Ausrüster balgen sich um die Unterschrift des Norwegers.

Bislang ist der US-Gigant Nike persönlicher Ausrüster von Haaland. Wie die “Bild” berichtet, läuft ein vereinbartes Matching Right aber am 1. Januar 2022 ab. Bislang durfte Nike Offerten der Konkurrenz einsehen und konnte im Anschluss ein noch besseres Angebot abgeben. Dies ist im neuen Jahr nicht mehr der Fall.

Und mit Puma steht ein Konkurrent in den Startlöchern: Der Hauptsponsor von Borussia Dortmund will auch eine Zusammenarbeit mit Haaland etablieren und ist offenbar bereit, tief in die Taschen zu greifen. Von 8 Mio. Euro pro Jahr für den Stürmer ist die Rede. Zum Vergleich: Bislang kassiert dieser von Nike rund 1 Million Euro pro Jahr.

Ein allfälliger Puma-Deal könnte für den BVB durchaus positiv sein, da er einen Verbleib von Haaland sicherlich eher befördern als behindern würde.

psc 23 Dezember, 2021 10:49