Diese Auswirkungen hat Raiolas Zustand auf Erling Haaland

Spielerberater Mino Raiola kämpft mit seiner Gesundheit. Dies hat auch Auswirkungen auf seine Mandanten, zu denen Erling Haaland zählt. Der Norweger steht bekanntlich vor einem Sommerwechsel. Daran ändert auch die Situation rund um Raiola nichts.

Falschmeldungen über den angeblichen Tod des Agenten sorgten am Donnerstag für Empörung. Raiola höchstpersönlich dementierte diese via Twitter und betonte, dass er “angepisst” sei. Tatsächlich befindet sich der 54-Jährige aber in einem gesundheitlich schlechten Zustand, wie Alberto Zangrillo, Chef der Intensivstation des Mailänder St.-Raffaele-Krankenhaus, bestätigte. Dieser sprach davon, dass Raiola um sein Leben kämpfe. Die Arbeit in der Spieleragentur Raiolas geht angesichts der hochkarätigen Mandanten, die er unter seinen Fittichen hat, weiter. Auch sein Neffe Vincenzo, Sohn Marco oder José Fortes Rodriguez gehören laut “Bild” zum Team. Sie könnten unter anderem bei den Verhandlungen rund um Erling Haaland, der im Sommer einen Wechsel anstrebt, nun den Lead übernehmen. Bislang kümmerte sich Raiola höchstpersönlich um die Personalie.

In der vergangenen Woche soll sich der Haaland-Clan noch mit Raiola und dessen Team getroffen haben. Dabei könnte das weitere Vorgehen besprochen worden sein. Manchester City macht sich dem Vernehmen nach grosse Hoffnungen auf eine Verpflichtung des BVB-Torjägers.

psc 29 April, 2022 13:53